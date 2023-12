La Real Sociedad pillée cet hiver, le PSG aime ça

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Éliminé de la Ligue des Champions et distancé en Premier League, Manchester United doit absolument se relancer pour sauver sa saison. Le club anglais piste un joueur phare de la Real Sociedad cet hiver.

Manchester United continue sa descente aux enfers. Le club anglais est seulement septième de la Premier League mais va avoir l'opportunité de s'offrir un second souffle avec l'ouverture du mercato hivernal. Plusieurs joueurs des Red Devils ne sont pas au niveau et n'offrent pas les garanties espérées à Erik Ten Hag, lui aussi sur la sellette. D'après les informations du Sun, Manchester United a envoyé plusieurs recruteurs pour observer Takefusa Kubo cette saison. Le prodige japonais réalise un bon exercice 2023/2024 avec la Real Sociedad et attire la convoitise de plusieurs clubs européens, dont Naples l'été dernier. Le média britannique affirme que United risque de formuler une offre aux Basques pour Kubo. Une aubaine pour le PSG.

Manchester United piste Takefusa Kubo, le PSG jubile

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 久保建英/Takefusa Kubo (@takefusa.kubo)

Si ce transfert est important pour Manchester United, il peut également être particulièrement utile à Paris. En effet, le club de la capitale va affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si le tirage a été assez abordable aux Parisiens sur le papier, ils savent qu'il faut se méfier de Takefusa Kubo, auteur de 7 buts et de 8 passes décisives cette saison. Le Japonais est un joueur qui parvient à se créer énormément d'occasions à chaque match. C'est la raison pour laquelle Manchester United mise sur lui et pourquoi le PSG craint l'ailier de 22 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec la Real Sociedad, l'ancien joueur du Real Madrid est évalué à 50 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, une somme largement à la portée des Anglais qui sont habitués à dépenser sans compter.