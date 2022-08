La Juventus dit oui au mariage entre MU et Rabiot

Dans : Mercato.

Par Marc Verti

Indésirable à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot a trouvé un club qui est prêt à le relancer et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Manchester United. Un accord est déjà trouvé entre les deux clubs.

Un joueur qui a besoin de changement pour se relancer et un club en fin de cycle qui cherche de nouveaux soldats. Et si c'était le début d'une grande histoire d'amour entre Adrien Rabiot et Manchester United. Un temps annoncé de retour au PSG, c'est finalement United qui va rafler la mise. Le Français ne rentre pas dans les plans de Massimiliano Allegri et a été invité à se trouver une porte de sortie le plus vite possible pour ne pas rester au placard en Italie. De son côté, Manchester United attend le remplaçant de Paul Pogba. Si pendant un temps Frenkie de Jong a été associé aux Red Devils, c'est finalement un autre Français qui devrait arriver durant le mercato, Adrien Rabiot. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord a d'ores et déjà été trouvé entre la Juventus et Manchester autour d'un transfert définitif pour un montant de 17 millions d'euros.

Rabiot pour sauver sa place en Bleu ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Deux problèmes, une solution ? C'est possible car en ce moment, Manchester United et Adrien Rabiot sont dans le dur. Le club comme le joueur sont voués à s'entraider pour remonter la pente. L'un rêve de retrouver les sommets de l'Angleterre, et pourquoi pas de l'Europe tandis que l'autre souhaite assurer sa place à la Coupe du monde au Qatar avec l'Équipe de France. L'évidence de ce transfert saute aux yeux. En fin de contrat en juin 2023 avec la Juventus de Turin, Adrien Rabiot va connaître le troisième grand club de sa carrière avec l'ambition cette fois, de s'imposer sur le long terme. Vu les carences au milieu de terrain de Manchester United, le défi semble à la portée du joueur de 27 ans.