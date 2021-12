Mercato : Daniel Riolo dénonce l’arnaque Ousmane Dembélé 

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C’est le nom qui agite le marché des transferts avant l’ouverture du 1er janvier. Ousmane Dembélé a refusé une offre de prolongation du FC Barcelone, estimant mériter un salaire bien supérieur.

De quoi faire tousser le club catalan, qui espérait bien conserver l’ailier français malgré un rendement toujours aussi décevant depuis sa signature. Résultat, l’ancien du Stade Rennais et du Borussia Dortmund se prépare à partir libre, à moins qu’il ne trouve une porte de sortie dès cet hiver lors du mercato. Le PSG, Newcastle, Chelsea et Manchester United sont annoncés comme désireux de faire la bonne affaire. Bonne affaire, cela reste un terme discutable pour Daniel Riolo, persuadé que recruter Ousmane Dembélé ressemble surtout à une vaste arnaque, et que les clubs ne se battront peut-être pas forcément pour lui.

Dembele au Barça ? Je lis bilan mitigé … ah bon. 100 millions, 50% des matches, aucun souvenir fort si ce n’est un Barça Liverpool où il rate tout. Donc le foot c des contrats maintenant et plus des performances ?? Très Curieux de voir quel club va lui faire confiance — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 30, 2021

« Dembele au Barça ? Je lis bilan mitigé … ah bon. 100 millions, 50% des matches, aucun souvenir fort si ce n’est un Barça Liverpool où il rate tout. Donc le foot c des contrats maintenant et plus des performances ?? Très Curieux de voir quel club va lui faire confiance », a lancé le polémiste de RMC, qui va totalement à l’encontre des propos de l’agent de Dembélé. Pour ce dernier, outre une prime à la signature de 40 millions d’euros, le talent, la jeunesse et la volonté de revenir au plus haut niveau du Français en font incontestablement un futur Ballon d’Or, et surtout un joueur avec un salaire digne des plus grands joueurs au monde. Dans ces conditions, le Barça a en tout cas rendu les armes, est les socios du club culé ont fini par renoncer à l’espoir de voir le meilleur visage de Dembélé.