L1 : Le PSG et Monaco le kiffent, Mukiele répond cash

Dans : Mercato.

Il y a tout juste deux ans, Nordi Mukiele quittait Montpellier et rejoignait le Red Bull Leipzig pour la coquette somme de 16 ME.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce défenseur polyvalent de 22 ans s’est parfaitement adapté à la Bundesliga, en s’imposant comme un élément indiscutable de la formation de Julian Nagelsmann. Sérieux candidat à l’Equipe de France pour les années à venir, le natif de Montreuil est par ailleurs très courtisé sur le marché des transferts… et notamment en Ligue 1. En effet, son nom a régulièrement été associé au Paris SG ces dernières semaines, Leonardo cherchant à la fois un défenseur central et un latéral droit, les deux postes auxquels évolue Nordi Mukiele.

Mais au cours des dernières heures, l’AS Monaco a également sondé l’international espoirs français par l’intermédiaire de Paul Mitchell, l’ancien patron du recrutement du RB Leipzig, à l’origine de la venue de Mukiele en Allemagne. Flatté par la proposition, le joueur a toutefois refusé les avances du club de la Principauté, selon les informations obtenues par Soccer Link. Et pour cause, il semblerait que le défenseur d’1m87 n’ait pas réellement la volonté de revenir en France, tout du moins pas dans un avenir proche. Très épanoui au RB Leipzig, où il est sous contrat jusqu’en juin 2023, Nordi Mukiele n’a aucunement l’intention de faire ses valises cet été. Ni pour rejoindre la Ligue 1, ni pour signer dans aucun autre club. Un état d’esprit qui devrait plaire aux dirigeants allemands, lesquels pourraient rapidement entamer des discussions afin de prolonger le contrat de leur grand espoir français. Le PSG et l’AS Monaco peuvent donc d’ores et déjà passer à la piste suivante.