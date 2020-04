PSG : Kouassi et Mukiele font déprimer Paris au mercato

Dans : PSG.

Sans aucun doute, le PSG sera régulièrement associé au RB Leipzig lors du prochain mercato. Les dossiers Tanguy Kouassi et Nordi Mukiele s’annoncent bouillants…

Incorporé au fil de la saison par Thomas Tuchel avec les professionnels, Tanguy Kouassi s’est avéré être un défenseur très prometteur. Du haut de ses 17 ans, le joueur formé au PSG a rendu de fiers services que cela soit en défense centrale ou au milieu de terrain. Des prestations qui ont convaincu le Paris Saint-Germain de lui offrir un premier contrat professionnel… que le principal intéressé n’a pas accepté. Et à en croire les informations de L’Equipe, Tanguy Kouassi pourrait bien ne jamais donner une réponse favorable à Leonardo puisque le RB Leipzig, qui courtise le défenseur depuis de longs mois, considère sa signature comme acquise. Pour rappel, le club allemand propose au Parisien une prime à la signature colossale de près de 4 ME en plus d’une solide place dans la rotation des défenseurs la saison prochaine.

Il faut dire qu’à Leipzig, il risque d’y avoir de la place dans ce secteur de jeu. Titulaire indiscutable de la défense centrale allemande, Dayot Upamecano fera ses valises. C’est d’ores et déjà acquis, reste à voir s’il partira en Premier League ou au Bayern Munich, qui lui fait les yeux doux. Autre Français titulaire indiscutable au sein de la défense du RB Leipzig, Nordi Mukiele est lui courtisé… par le Paris Saint-Germain. Mais dans le dossier de l’ancien Montpelliérain, le club de la capitale part de très loin selon le quotidien national. En effet, l’Atlético de Madrid, Tottenham et un grand club italien dont le nom n’a pas filtré ont d’ores et déjà fait savoir leur intérêt au joueur. Thomas Tuchel a donc du souci à se faire car l’année prochaine, il y a de grandes chances qu’il n’ait ni Tanguy Kouassi ni Nordi Mukiele dans son effectif. Un véritable sac de nœuds pour Leonardo, lequel souhaite un renouvèlement en défense alors que les départs de Kurzawa, Meunier et Thiago Silva sont dans les tuyaux.