L1 ‍: Le chouchou de l’ASSE atterrit à Strasbourg ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Ciblé par l’ASSE et fantasme des supporters stéphanois depuis plusieurs semaines, Sebastian Nanasi va bien débarquer en Ligue 1. Mais l’international suédois va s’engager en faveur de Strasbourg.

Depuis plusieurs semaines, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont le nom de Sebastien Nanasi en tête. Au fil des jours, la hype est montée autour l’ailier de Malmo, annoncé comme le futur crack du football en Suède. Quelques rumeurs associant Nanasi à l’ASSE ont suffit aux supporters des Verts pour lancer la hype, mais la descente risque d’être brutale ce jeudi. Et pour cause, Fabrizio Romano a dévoilé le futur club de Sebastian Nanasi, et le natif de Kristianstad va bien évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, mais à 500 kilomètres de Saint-Etienne.

Sebastien Nanasi débarque à Strasbourg pour 11 ME

En effet, le spécialiste du mercato a dévoilé que Sebastien Nanasi allait s’engager en faveur du Racing Club de Strasbourg, qui a trouvé un accord avec Malmo pour un transfert aux alentours de 11 ME. Un énorme coup de la part du club alsacien, qui vient par ailleurs de boucler la venue de Sékou Mara en provenance de Southampton pour 12 ME et qui fait flamber le carnet de chèques dans la dernière ligne droite du mercato pour offrir à Liam Rosenior une équipe digne de ce nom. Au grand dam des supporters de l’ASSE, Sebastien Nanasi est attendu ce jeudi en Alsace pour passer sa visite médicale avant de s’engager sur le long terme en faveur de Strasbourg. Une jolie piste à oublier pour les supporters stéphanois, qui attendent que le mercato de leur club s’emballe à quelques jours de la clôture du marché des transferts et alors que deux joueurs offensifs, dont un buteur, sont encore ciblés.