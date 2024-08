ASSE ‍: Le point sur les bouillants dossiers Delort et Nanasi

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’ASSE continue à exciter les supporters stéphanois, alors que le board des Verts cherche encore plusieurs renforts en attaque d’ici la clôture du marché des transferts le 31 août prochain.

Battu de justesse lors de son premier déplacement de la saison sur la pelouse de Monaco samedi soir (1-0), Saint-Etienne souhaite étoffer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio pour bien figurer en Ligue 1 cette saison. L’objectif de l’ASSE est de se maintenir sans trop trembler et pour cela, il est indispensable d’étoffer le secteur offensif de l’équipe. Un avant-centre est souhaité et ce ne sera pas Thierno Barry, qui a longtemps fait office de cible n°1 mais qui va finalement s’engager à Villarreal pour 15 ME (lire par ailleurs). Ces dernières heures, une nouvelle piste a émergé pour occuper la pointe de l’attaque stéphanoise, celle menant à Andy Delort, actuellement libre de tout contrat.

De l'espoir pour Delort, pas pour Nanasi ?

Sur son compte X, l’insider Mohamed Toubache-Ter est revenu sur ce dossier. « Delort, des échanges se poursuivent ! » a fait savoir notre confrère, quelques heures après avoir révélé l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour l’ancien buteur de Montpellier. L’espoir est donc toujours présent pour le club forézien de recruter Andy Delort. En revanche, il est de moins en moins probable de voir le si désiré Sebastian Nanasi (Malmo) à Geoffroy Guichard. « Nanasi, Sainté est moins confiant après avoir fait montre d’une grande confiance » a-t-il publié au sujet de la pépite suédoise de 22 ans. Il reste dix jours à Saint-Etienne pour boucler une ou deux arrivées marquantes en attaque, sans oublier la nécessité de renforcer le poste de latéral gauche, où la piste Fodé Ballo-Touré a volé en éclat après un désaccord salarial entre l’ASSE et le défenseur de l’AC Milan.