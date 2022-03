L’OM et Rennes pilés par la Lazio cet été ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Comme chaque été, la Ligue 1 sera le terrain de chasse des plus gros clubs lors du mercato. En Italie, la Lazio a par exemple les yeux rivés vers l’OM et Rennes.

Le championnat de France regorge de talents et la Lazio Rome en a bien conscience. Et pour preuve, Maurizio Sarri a deux joueurs de Ligue 1 dans le viseur dans l’optique du prochain mercato… et pas des moindres. Le premier d’entre eux se nomme Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. On le sait, Pablo Longoria fait son maximum pour convaincre son milieu défensif tricolore de prolonger. Le président de l’OM souhaite faire de Kamara le plus gros salaire de son effectif mais pour l’heure, l’ex-international espoirs français temporise et attend de voir les offres qu’il va recevoir. A en croire Il Messaggero, la Lazio est sur le coup même si la concurrence sera très forte dans ce dossier.

Kamara et Bourigeaud ciblés par la Lazio

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boubacar Kamara 4 (@bouba_darkoss)

Un autre joueur de Ligue 1 figure dans les radars de Maurizio Sarri à la Lazio Rome. Il s’agit d’un joueur plus offensif puisque c’est Benjamin Bourigeaud, excellent cette saison sous les ordres de Bruno Genesio à Rennes, qui fait office de piste offensive de la Lazio au mercato. Auteur de 7 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Benjamin Bourigeaud est sans conteste l’un des grands artisans de la belle saison du Stade Rennais, actuel troisième de Ligue 1 à neuf journées de la fin. Maurizio Sarri apprécie la technique de l’ancien Lensois mais également sa polyvalence, Benjamin Bourigeaud étant capable de jouer sur un côté, au poste de numéro dix ou même un cran plus bas sur le terrain. Au contraire de Kamara, le natif de Calais n’est en revanche pas en fin de contrat puisque son bail à Rennes court jusqu’en juin 2023. Pour l’heure, la Lazio n’a pas transmis d’offre pour Kamara et Bourigeaud. Mais les deux joueurs font partie d’une short-list réduite de cibles privilégiées du club italien, qui pourrait donc passer à l’action cet été pour les deux joueurs français.