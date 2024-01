L’OM connait le prix de Josh Doig, Sassuolo l’a mis

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Après une semaine de confusion autour de ce dossier, Josh Doig, qui avait préparé pour quitter Vérone afin de rejoindre l’OM, avait été retenu par la manche par son club.

Surenchère demandée, confusion autour du prix ou hésitation, personne ne connais le fin de mot de l’histoire mais l’arrière gauche écossais faisait en tout cas saliver Pablo Longoria. Malgré 5 millions d’euros posés sur la table, l’OM n’a jamais eu le fin mot et a fini par changer de cible. Quelques jours plus tard, Josh Doig a un nouveau club, et il s’agit de Sassuolo, qui a mis 6 millions d’euros sur la table pour le recruter.