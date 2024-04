Droits TV ‍: Prime Vidéo lâche la Ligue 1 pour la NBA

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Sauf énorme retournement de situation, Prime Vidéo va abandonner la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Amazon veut réunir toutes ses forces et ses moyens pour acheter une partie des droits de la NBA.

Prime Vidéo a beau faire l'unanimité chez les amateurs de football par la qualité des équipes et des retransmissions, la chaîne de Jeff Bezos diffusant la L1 et la L2 dans notre pays s'apprête à cesser. Lors des négociations avec la Ligue de Football Professionel, Amazon a proposé seulement 100 millions d'euros, ce qui a été refusé par Vincent Labrune. Mais si Prime Vidéo cesse pour le football, le groupe américain s'apprête à frapper un énorme coup et cela pourrait impacter la France. Car la NBA négocie actuellement la vente de ses droits mondiaux à partir de 2025, et cela pour au moins 10 ans. Et Amazon est désormais considéré comme l'un des favoris pour s'offrir un lot comprenant les matchs du jeudi soir lors de la saison régulière, et des matchs des playoffs, y compris les finales. De son côté, ESPN/ABC, le diffuseur nord-américain, conservera la totalité du reste, dont la finale.

Prime Vidéo fait all-in sur la NBA

Regarder la NBA sur Prime Video ? C’est pour bientôt, a révélé The Athletic.



La plateforme de streaming d'Amazon a trouvé un accord pour devenir l'un des principaux diffuseurs de la NBA à partir de 2025. pic.twitter.com/MSajz7EiPh — Views (@viewsfrance) April 27, 2024

Si en France, Beinsports a les droits de la NBA jusqu'en cette année, et séduit vraiment les amateurs de basket, le futur deal mondial pourrait s'imposer dans un an à Beinsports ou au diffuseur qui sera choisi dans quelques semaines. Pour l'instant, tout cela est encore officieux, Adam Silver, patron de la NBA, n'ayant rien annoncé. Mais si l'accord avec Prime Vidéo semble dorénavant inéluctable, il se dit aussi que le service de streaming pourrait aussi diffuser le championnat nord-américain de basket en France dans le cadre de son contrat à partir de 2025. Du côté des organisateurs de la NBA, on attend plus de 70 milliards de dollars (ndlr : 67 milliards d'euros) pour dix ans de contrat, ce qui peut justifier le fait que Prime Vidéo se déleste des droits du football en Europe. Les amateurs français de NBA espèrent surtout toujours pouvoir suivre leur championnat préféré avec Mary Patrux, Xavier Vaution, Rémi Reverchon et Jacques Monclar.