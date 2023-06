L’OL fait une offre surprise, le PSG KO

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Il y a un terrain où pour le moment l'OL concurrence et bat même souvent le PSG, c'est le football féminin. Un gros dossier du mercato a été ouvert.

La Coupe du monde de football féminin va ouvrir ses portes dans moins d’un mois, et les espoirs de la France ont été douchés ces derniers mois par les graves blessures de plusieurs de ses attaquantes comme Cascarino et Katoto. Longtemps diminuée également, Kadidiatou Diani sera de la partie et aura l’étiquette de joueuse offensive numéro 1 des Bleues. D’ici là, l'internationale tricolore en fin de contrat au PSG aura peut-être fait un choix décisif pour le reste de sa carrière. Hervé Renard a en effet demandé à ce que ses joueuses règlent leur dossier personnel avant le début de la Coupe du monde.

Diani et le PSG, c'est très compliqué

Résultat, les informations se multiplient autour de l’avenir de Diani, qui a lancé la machine en expliquant en filigrane qu’elle n’était pas du tout satisfaite des propositions de la part du PSG et qu’elle se sentait « prête » à prendre son envol pour pourquoi pas rejoindre le championnat anglais. Il faut dire que Chelsea serait plus à même de faire une proposition financière qui satisfasse la joueuse et son clan assez sulfureux, puisque son manager Cesar Mavacala a tout simplement interdiction de discuter avec le PSG depuis sa mise en examen pour extorsion de fonds en bande organisée de mars dernier. De son côté, le club de la capitale affirme que les discussions sont toujours en cours.

Un dossier complexe, et dans lequel Chelsea est en pole. Mais rien n’est terminé. Si rester au PSG semble désormais exclu étant données les relations tendues entre les deux parties, plusieurs clubs sont venus à l’abordage. Deux formations de MLS (Washington et Houston), le FC Barcelone et le Real Madrid. De beaux noms, mais selon L’Equipe, l’offre conséquente est venue de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a décidé de mettre le paquet et aurait fait une proposition à la hauteur des exigences financières de Diani. De quoi la convaincre de rester en France pour affronter le PSG sur la scène nationale ? L’avenir le dira, mais ce dossier risque de tenir en haleine le football féminin français, même si Hervé Renard espèrera certainement qu’il se terminera surtout rapidement, peu importe le choix final.