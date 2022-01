L’OL et le LOSC en bataille pour une pépite du Kosovo

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouvel ailier durant ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais et le Lille OSC ont coché le nom d’Edon Zhegrova, un jeune attaquant kosovar du FC Bâle.

Le nom d’Edon Zhegrova ne parle sûrement pas au grand public, vu que la carrière de l’attaquant de 22 ans n’a pas encore décollé au très haut niveau. Mais dans le microcosme du football européen, le profil de l'international kosovar est bien connu des recruteurs, et notamment en France. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Edon Zhegrova se retrouve actuellement dans le viseur de deux clubs français pendant ce marché d’hiver : l’OL et le LOSC. Auteur de quatre buts et de six passes décisives en 15 matchs cette saison sous le maillot du FC Bâle, l’ancien joueur de Genk a effectivement tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement de l’OL.

Lille devant Lyon dans le dossier Edon Zhegrova



En quête d’au moins un ailier de percussion pour renforcer son effectif en vue de la deuxième partie de saison, Peter Bosz apprécie le profil de Zhegrova, qui est représenté par le frère de l'attaquant lyonnais Xherdan Shaqiri. Ce qui devrait faciliter les négociations entre les deux parties. Mais rien n’est gagné pour Lyon dans ce dossier. Déjà parce que Bâle ne lâchera pas son gaucher aussi facilement. Mais aussi et surtout parce que l’OL va devoir faire face à la concurrence de Lille lors des prochaines discussions. Afin de compenser le départ de Jonathan Ikoné à la Fiorentina, le LOSC a donc jeté son dévolu sur le Kosovar. Les Dogues seraient même « en pole position » pour tenter de relancer Zhegrova, qui n’a pas encore confirmé les grands espoirs placés en lui depuis ses débuts chez les pros. Peut-être qu’il aura donc cette chance en France, à Lille ou à Lyon.