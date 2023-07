L'Inter trahi par Lukaku, son remplaçant est connu en Ligue 1

L'Inter Milan envisageait de signer définitivement Romelu Lukaku mais ce dernier est allé discuter avec la Juventus. Impardonnable pour l'Inter qui doit trouver un autre 9. Parmi les pistes étudiées, celle menant à Folarin Balogun prend du poids.

Parmi la longue liste de clubs cherchant un nouvel avant-centre, on retrouve l'Inter Milan. Les Nerazzuri ont laissé filer Edin Dzeko à Fenerbahçe. Cela ne posait pas de souci puisque l'objectif avoué était de rapatrier Romelu Lukaku, prêté la saison passée par Chelsea. Lukaku, c'est une longue histoire d'amour avec l'Inter et notamment un Scudetto gagné en 2021. Mais, en 2023, on est plutôt sur une rupture brutale entre les deux parties. En effet, le club milanais a eu vent que l'international belge discutait avec la Juventus Turin ces derniers jours. Un affront énorme surtout que les Turinois sont les rivaux historiques des Nerazzuri. Cela a obligé l'Inter à abandonner le recrutement de Lukaku cet été.

Après cette déception, l'Inter doit réagir en amenant de toute urgence un avant-centre de qualité. Selon Sky Sport Italia, une piste prend le dessus ces dernières heures : Folarin Balogun. L'attaquant américain, prêté à Reims par Arsenal la saison passée, a impressionné la Ligue 1 avec ses 20 buts marqués. De quoi affoler les clubs européens d'autant que les Gunners qu'il vient de retrouver ne veulent pas le conserver.

Inter will ask for final conditions of Folarin Balogun deal early next week. Balogun is open to permanent move but Arsenal are expected to request important fee ✨🇺🇸



Balogun, part of Inter list after Lukaku deal off. Mbala Nzola and Benjamin Sesko are not in the list. pic.twitter.com/BJpR7hEMJd