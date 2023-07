L'agent de Dembélé va faire pleurer le Barça

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé peut à tout moment rejoindre le PSG pour 50 ME, soit le montant de sa clause libératoire. Mais le FC Barcelone ne toucherait même pas cette somme.

Si le Paris SG veut faire la bonne affaire de l’été en récupérant Ousmane Dembélé pour un prix réduit à 50 millions d’euros, c’est une offre valable jusqu’à lundi uniquement. Après le 31 juillet, la clause libératoire de l’ailier français va augmenter pour atteindre 100 millions d’euros, et l’histoire ne sera plus la même. Les heures sont donc critiques, alors que le PSG n’arrive pas à avancer sur les dossiers de ses renforts offensifs, et cela finit par tendre tout le monde. De Nasser Al-Khelaïfi aux supporters en passant par Luis Enrique, le statu quo n’arrange absolument personne, surtout que la crainte de voir Kylian Mbappé s’en aller est réelle. Cela laisserait l’attaque parisienne en friche.

Le Barça ne touchera pas 50 ME

Le recrutement d’Ousmane Dembélé aurait ainsi du sens, même s’il faut savoir si l’ancien rennais a les capacités pour devenir un leader offensif et décisif dans les grands rendez-vous, ce qui n’est que trop rarement le cas ces dernières années avec le FC Barcelone. En tout cas, sur le plan financier, une vente ne serait vraiment pas une bonne affaire pour le club catalan. Ce dernier a, dans les discussions avec le clan de Dembélé, du placer cette option valable jusqu’au 31 juillet pour avoir ensuite le temps de se retourner en cas de vente. Mais le grand gagnant dans cette affaire, ce serait clairement l’agent de l’international français.

🔵🔴 | #FCB



✅Dembélé se mantiene firme: quiere seguir en el Barça



👀El PSG está apretando, pero el futbolista ha comunicado su decisión de seguir



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/jJE9D5GyFf — Diario SPORT (@sport) July 29, 2023

En effet, Libertad Digital annonce que si le PSG venait à acheter Ousmane Dembélé dans les prochaines heures, le montant de 50 ME serait bien versé par le club français. Mais la moitié irait dans la poche de l’entourage de Dembélé, dont les agents ont prévu de récupérer 50 % de cette clause libératoire. Résultat, le club blaugrana ne toucherait que 25 millions d’euros pour le départ d’un de ses titulaires. Le média espagnol explique ainsi que les agents de l’ailier tricolore poussent pour un transfert afin de récupérer un énorme pactole à se partager. Selon Sport, ce ne serait pas vraiment la volonté du joueur, qui se verrait plutôt rester au Barça où il se sent bien.

Dembélé pas chaud pour le PSG ?

De son côté, le Barça est pris entre deux feux. La perte d’un titulaire serait un mauvais signal envoyé à Xavi sur le plan sportif. Mais il libérerait aussi de la masse salariale et permettrait d’enregistrer de nouveaux joueurs ou de valider des prolongations de contrat qui sont en instance de finalisation. Mais la Liga est très attentive à la santé financière du FC Barcelone, et de gros départs sont attendus pour pouvoir démarrer la saison qui arrive avec un effectif au complet.