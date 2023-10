Kroos et le Real, ça sent la fin

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Toni Kroos sera en fin de contrat au Real Madrid à l'issue de la saison. A 33 ans, l'Allemand pourrait bien décider de quitter le navire merengue.

Au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos a tout gagné avec le club espagnol, dont 5 fois la Ligue des champions. Il a très longtemps été un titulaire indiscutable du club merengue. Mais depuis quelques mois, une forte concurrence est mise en place dans la capitale espagnole, avec les arrivées notables d'Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Aurélien Tchouameni. A l'instar de Luka Modric, Toni Kroos voit son temps de jeu se réduire considérablement. La presse anglaise croit savoir que cette situation ne lui convient pas et qu'une signature en Premier League est devenue une vraie possibilité l'été prochain.

Kroos, un avenir lui tend les bras en Premier League

Selon les informations du Daily Star, les deux clubs de Manchester, Newcastle et Chelsea sont très intéressés par la possibilité de recruter Toni Kroos. Le challenge en Angleterre plait beaucoup à l'Allemand, qui avait déjà failli rejoindre Manchester United lorsque David Moyes était en poste. Dès le début du mois de janvier 2024, l'ancien du Bayern Munich pourra négocier avec le club de son choix. Des propositions lui seront faites à ce moment. En attendant, Kroos va devoir se battre pour sa place et tenter d'inverser la tendance. Outre l'Angleterre, le champion du monde devrait aussi intéresser d'autres écuries en Europe mais aussi dans les pays du Golfe. Kroos aura 34 ans l'été prochain mais en a encore sous le pied pour apporter à une équipe de haut niveau. A la meilleure offre de faire la différence et aux fans du Real Madrid de commencer à faire leur deuil.