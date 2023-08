Kolo Muani, Francfort attend le PSG de pied ferme

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Ciblé par le Paris Saint-Germain depuis très longtemps, Randal Kolo Muani est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Pourtant, cela n'affecte pas Francfort qui est très confiant pour conserver son joueur.

Auteur d'une excellente saison à Francfort où il a inscrit 23 buts et a délivré 14 passes décisives, Randal Kolo Muani a explosé aux yeux de l'Europe, notamment avec sa performance en finale de la Coupe du Monde. Le buteur français est très courtisé, comme par le PSG qui est en quête d'un attaquant de pointe. Le joueur de 24 ans est constamment envoyé à Paris. Malgré les incessantes rumeurs de départ, Francfort croit fermement que l'ancien Nantais souhaite poursuivre son aventure en Allemagne. Durant un entretien avec Sky Sports, le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krosche a évoqué le cas de Kolo Muani. Le dirigeant allemand n'est pas effrayé par le possible intérêt du PSG et reste optimiste pour conserver le natif de Bondy.

Kolo Muani au PSG, Francfort ne craint rien

« Il y a tout le temps des spéculations sur ce joueur. Alors que la fin du mercato approche, les spéculations se multiplient. Il n'y a rien de nouveau. Le statut est que Randal Kolo Muani joue à l'Eintracht Francfort et se sent très à l'aise. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Kolo est un très bon garçon qui est aussi humble et reconnaissant pour ce que nous avons fait pour lui en tant que club » a assuré le responsable du recrutement à Francfort au sujet de l'avenir de l'international français (9 sélections). Dernièrement, une somme de 100 millions d'euros a été évoquée pour potentiellement laisser partir Kolo Muani. Reste à savoir si le PSG accepte d'offrir un tel montant pour un joueur qui n'a pas vraiment le statut d'un Harry Kane ou d'un Dusan Vlahovic. Cela pourrait en tout cas faire changer la position du club allemand.