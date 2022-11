Cristiano Ronaldo dit oui à l'Arabie Saoudite, le fric c'est chic

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Viré par Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a plus aucune offre sérieuse en Europe. Et sauf retournement de situation, il va signer avec un club saoudien où il va toucher une montagne d'or.

Un peu plus d’un an après avoir quitté la Juventus par la petite porte pour rejoindre Manchester United, CR7 est parti d’Old Trafford dans un énorme fracas. Ejecté poliment, mais fermement, par les Red Devils après avoir accordé une interview incendiaire à son ami Piers Morgan, Cristiano Ronaldo est le plus célèbre chômeur présent au Mondial 2022. Mais dès que la Coupe du Monde sera terminé, la star portugaise n’a pas l’intention de prendre sa retraite et Jorge Mendes a été mis en quête d’un nouveau club. Souhaitant trouver un club à même de lui permettre de gagner la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a cependant compris que cela ne lui serait plus possible, le Bayern Munich étant le dernier club à lui dire « non », Oliver Kahn tuant une énième rumeur sur l’intérêt des Bavarois pour CR7. Et ce mercredi, alors que le Portugal est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la presse espagnole annonce un accord entre Cristiano Ronaldo et le club d’Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo vers le contrat du siècle

Unidos e focados. Rumo ao nosso objectivo.🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/MYEaxlener — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2022

Dirigé par Rudi Garcia, le club numéro 1 en Arabie Saoudite compte déjà dans ses rangs Alvaro Gonzalez ou bien encore David Ospina, et pour obtenir l’accord de CR7 ils ont tout cassé en matière d’investissement financier. Pour parvenir à cela, les dirigeants saoudiens, qui n’ont évidemment aucun problème de fair play financier, ont proposé 200 millions d’euros par saison pour un contrat de deux ans et demi, une somme qui fait du contrat de Kylian Mbappé au PSG une blague et de Cristiano Ronaldo le footballeur le mieux payé du monde, et même le sportif ayant la plus grosse rémunération sur la planète, même si on ne connaît pas les rentrées financières des contrats publicitaires de ses concurrents.

Bien évidemment, sportivement il s'agit d'une chute brutale pour le quintuple Ballon d'Or, lequel pensait encore briller en Europe quelques saisons. Mais visiblement, ce début de saison avec Manchester United l'a probablement convaincu qu'il fallait désormais se tourner vers d'autres projets. Les fans de CR7 se réjouiront de voir leur joueur préféré continuer sa carrière, tandis que ceux qui ne l'apprécient pas diront qu'il n'est plus vraiment footballeur en choisissant un championnat mineur, même si l'Arabie Saoudite s'est révélée lors de ce Mondial.