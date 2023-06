Karim Benzema en Arabie Saoudite, la vérité dévoilée

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Alors que tout le monde le voyait terminer sa carrière au Real Madrid, Karim Benzema a finalement rejoint l’Arabie Saoudite au début du mercato. C'était pas si cher qu'annoncé.

Des chiffres totalement dingues ont circulé au sujet du salaire de Karim Benzema en Arabie Saoudite, certaines sources allant jusqu’à annoncer que l’ancien attaquant du Real Madrid allait percevoir la somme colossale de 200 millions d’euros par an à Il-Ittihad. Des montants qui sont finalement très éloignés de la réalité. A en croire les informations de Foot Mercato, Karim Benzema ne percevra pas un tel salaire en Arabie Saoudite, malgré la puissance des Saoudiens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le média spécialisé affirme que les émoluments du buteur formé à l’Olympique Lyonnais vont atteindre… 27,5 millions d’euros par an. Un salaire bien en-dessous de ce qui avait été évoqué dans la presse ces dernières semaines, notamment en Espagne. Il faut néanmoins rester prudent avec ce chiffre de 27,5 millions d’euros car ce salaire n’inclut pas les droits à l’image de Karim Benzema, qui seront colossaux en Arabie Saoudite. Notons par ailleurs que la durée du contrat de l’ancien buteur du Real Madrid est de trois ans avec Al-Ittihad, alors qu’une durée de contrat de deux ans avait été parfois évoquée par la presse espagnole.

Un salaire bien loin de 100 ME par an pour Benzema

Au total, ce sont donc près de 85 millions d’euros en dehors de ses primes de droit à l’image que Karim Benzema va percevoir pour les trois années qu’il va passer en Arabie Saoudite. On comprend mieux pourquoi le « Nueve » n’a pas réussi à dire non à la proposition saoudienne, lui qui percevait un salaire plus proche des 10 millions d’euros par an au Real Madrid, où il ne faisait pas partie des plus gros salaires du vestiaire. Aussi fou que cela puisse paraitre au vu du rendement des deux joueurs sur le terrain, il figurait par exemple derrière un joueur comme Eden Hazard dans la grille salariale du club merengue lors de la saison 2022-2023.