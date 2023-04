Real Madrid : Karim Benzema passe aux aveux 

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid se pose des questions sur Karim Benzema, pourtant toujours aussi décisif dans les moments importants. Mais l'attaquant français le reconnait, il a besoin d'un avant-centre pour le seconder.

Karim Benzema le rappelle régulièrement, il faudra compter sur lui pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions, la compétition préférée du Real Madrid. Personne ne remet en cause le leadership de l’attaquant français, ni sa capacité à porter son équipe comme il le fait depuis plus de quatre ans et le départ de Cristiano Ronaldo. Jusqu’à cette saison, KB9 trainait même une très flatteuse réputation de joueur inépuisable, toujours titulaire, jamais remplacé, jamais blessé et encore moins suspendu. Cette image a été écorchée, et c’est surtout l’équipe de France qui en a fait les frais en raison de sa blessure qui l’a privée de la Coupe du monde au Qatar.

Karim Benzema demande un 9 au Real

Mais au Real Madrid, pour la première fois, son état de santé inquiète. Journal pro-madrilène, Defensa Central a fait les comptes et souligne qu’il est particulièrement dangereux pour le club merengue de tout miser sur le seul Karim Benzema au poste d’avant-centre. L’ancien Lyonnais a manqué 15 des 51 matchs du club cette saison, zappant notamment plus d’un tiers des matchs de Liga. Avec sa prolongation quasiment acquise jusqu’en juin 2024, le Français ne sera pas poussé dehors. Mais sa lucidité sur la fin de sa carrière au Real est telle, qu’il a évoqué avec Carlo Ancelotti et Florentino Pérez le besoin pour la Casa Blanca de trouver un avant-centre capable de le seconder la saison prochaine.

Un aveu qui confirme que Karim Benzema souhaite avant tout le bien du Real Madrid, et qu’il ne se voit pas être le seul « 9 » de l’équipe espagnole pendant une saison pleine encore. Par le passé, les dirigeants ont plusieurs fois tenté de lui trouver un concurrent ou un succèsseur, mais ils se sont toujours cassés les dents, Mariano Diaz ou Luka Jovic peuvent en témoigner. Il reste donc à connaitre le profil de cet attaquant qui pourrait soulager KB9, et surtout servir de trait d’union avec la prochaine grande offensive de Florentino Pérez, qui rêve de s’offrir Erling Haaland ou Kylian Mbappé au mercato 2024, pour gérer de manière pompeuse l’après-Benzema.