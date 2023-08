Harry Kane, fin du feuilleton dimanche à 15 heures ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le dossier Harry Kane traine en longueur alors que l’international anglais, qui a refusé de signer au PSG, est la priorité du Bayern Munich.

Depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich et Tottenham négocient le transfert d’Harry Kane. Mais le président londonien est fidèle à sa réputation, celui d’un homme très dur en affaires. Ces dernières heures, le champion d’Allemagne en titre s’est pourtant rapproché des exigences anglaises en proposant près de 100 millions d’euros bonus compris. Un montant qui ne convient toujours pas à Tottenham, dont le président veut atteindre cette barre symbolique sans compter les bonus. Les négociations vont se poursuivre dans les heures et les jours à venir mais le Bayern Munich va sérieusement devoir accélérer s’il veut boucler le dossier.

Et pour cause, le journal Sport indique que Tottenham a posé un ultimatum au Bayern Munich et à Harry Kane pour trouver un accord : une date limite a été fixée à dimanche, date du prochain match de Tottenham en Premier League contre Brentford (15 heures). Si en début de semaine prochaine, les discussions entre le Bayern et les Spurs n’ont pas abouti à un accord, alors les négociations pourraient être définitivement stoppées et le capitaine de la sélection anglaise resterait bien qu’il soit en fin de contrat en juin 2024.

Une nouvelle offre du Bayern pour Kane à venir

De son côté, Football Daily indique que le Bayern Munich n’a pas l’intention de laisser filer une telle opportunité et va soumettre une nouvelle offre pour convaincre Tottenham de lui vendre Harry Kane. Thomas Tuchel en fait son choix prioritaire en attaque et ses dirigeants ont bien l’intention de le combler en lui offrant le buteur de 30 ans. Longtemps sur les rangs, le Paris Saint-Germain a totalement abandonné ce dossier comme le prouve la signature de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne pour 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus.