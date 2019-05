Kamara, Bamba, Saint-Maximin… Milan adore la Ligue des Talents

Dans : Mercato, Serie A, OM, LOSC, OGCN.

Seulement cinquième de Serie A cette saison, le Milan AC a échoué dans la course à la Ligue des Champions.

Résultat, le directeur sportif Leonardo a immédiatement vidé son bureau. Et les Rossoneri attendent impatiemment son successeur qui pourrait être Paolo Maldini. En attendant la confirmation de cette nomination, le club lombard a commencé à préparer son mercato estival. D’après Sport Mediaset, une première short-list a même été dressée, sur la base de la nouvelle politique de recrutement axée sur les jeunes prometteurs. Il n’est donc pas étonnant de voir quatre talents de Ligue 1 sur les dix joueurs cités par le média italien.

Cela commence avec l’ailier Allan Saint-Maximin (22 ans), convoité depuis plusieurs mois, et qui ne cache pas sa volonté de quitter Nice. Viennent ensuite les Lillois Jonathan Bamba (23 ans) et Boubakary Soumaré (20 ans), le milieu français qui vient de quitter la Coupe du monde U20 sur blessure. Enfin, cette liste contient aussi le nom du défenseur central Boubacar Kamara (19 ans) que l’Olympique de Marseille estimerait à 20 M€. En discussion pour prolonger son contrat qui expire en 2020, le Marseillais ne sera pas le plus facile à attirer parmi les cibles énumérées.