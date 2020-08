Juve : Pirlo prêt à un énorme sacrifice pour Pogba

Dans : Mercato.

Alors que l’on évoque une prolongation de contrat pour Paul Pogba, le milieu de Manchester United envisagerait un retour à la Juventus Turin. Ce serait l’occasion pour lui de côtoyer de nouveau Andrea Pirlo, cette fois en tant qu’entraîneur.

La situation de Paul Pogba à Manchester United a bien changé depuis la reprise. Longtemps éloigné des terrains, le Français était annoncé sur le départ avec insistance. Il faut dire que le milieu de terrain, critiqué pour son implication, avait clairement affiché ses envies d’ailleurs sachant que l’entraîneur Zinédine Zidane souhaitait l’accueillir au Real Madrid. Mais quelques mois plus tard, on retrouve un Red Devil en forme et titulaire sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, qui espère prolonger Pogba dont le contrat expire en 2021, avec une année supplémentaire en option. Et pourtant, la presse italienne se remet à envisager un retour de l’international tricolore à la Juventus Turin.

En effet, Tuttosport affirme que le nouveau coach Andrea Pirlo serait ravi de recruter celui qui était son coéquipier dans l’entrejeu de la Vieille Dame. Motivé, l’Italien accepterait même d’échanger son attaquant Paulo Dybala, également convoité par le Real Madrid et Manchester City, et dont les discussions pour une prolongation traînent depuis des mois. Pour rappel, l’Argentin était déjà passé proche d’un transfert à Manchester United l’été dernier. La balle serait donc une fois de plus dans le camp de La Joya, son ami Pogba étant apparemment intéressé par l’idée de retrouver Pirlo.