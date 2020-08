Ita : Matuidi sur le départ, une grosse surprise pour la suite

Dans : Mercato.

L'effectif de la Juventus va bouger après le changement d'entraîneur et Blaise Matuidi est concerné.

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Blaise Matuidi en a probablement définitivement fini avec la Vieille Dame. Car la Gazzetta dello Sport l’annonce ce lundi, Andrea Pirlo a décidé de faire de faire du ménage dans l’effectif turinois suite à sa nomination au poste d'entraîneur, et le milieu de terrain français n’échappera pas à ce changement radical de cap des Rossoneri. A 33 ans, l’ancien parisien semble avoir déjà décidé de quoi sera fait son avenir de footballeur professionnel. Le quotidien sportif affirme en effet que Blaise Matuidi est proche de s’engager avec l’Inter Miami, le club présidé par un certain David Beckham, que le champion du monde français a côtoyé quelques mois sous le maillot du PSG.

Pour Blaise Matuidi, ce départ éventuel en Major League Soccer ressemble bien évidemment à un dernier challenge avant une retraite sportive amplement méritée. Même si des contacts avaient été évoqués ces derniers mois avec des clubs en Europe, le nom de l'Olympique Lyonnais ayant même été cité dans ce dossier, le milieu de terrain pourrait donc découvrir le championnat nord-américain et la vie à Miami, ce qui n'est pas la pire destination au monde pour le joueur et sa famille. Reste tout de même à finaliser tout cela, Blaise Matuidi n'ayant encore rien signé avec la franchise de David Beckham.