Harry Kane signe au Bayern, Lille tremble

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'accord est désormais total entre Harry Kane, le Bayern Munich et Tottenham. L'Anglais va y signer ce vendredi après sa visite médicale et les Spurs cherchent son remplaçant à Lille.

Après une journée chaude en rebondissements digne du mercato ce jeudi, Harry Kane va bien quitter Tottenham pour signer au Bayern Munich dans les prochaines heures. L’attaquant anglais a donné son accord au club allemand pour un contrat de quatre ans, alors que le deal avait été conclu entre les deux formations quelques heures plus tôt. Le buteur des Three Lions va passer sa visite médicale ce vendredi et s’engager dans la foulée pour sa nouvelle équipe. Ce seront plus de 100 millions d’euros qui vont entrer dans les caisses des Spurs, qui vont par contre avoir besoin d’un buteur pour cette saison, tout le système de l’équipe étant basé sur un 9 capable de peser sur les défenses.

Et maintenant que le départ d’Harry Kane ne fait plus de doute, Tottenham a décidé de passer à l’action. Selon Nicolo Schira, Lille va recevoir une offre ferme pour Jonathan David. Le buteur canadien n’a pas bougé cet été, alors qu’il était en effet suivi par plusieurs clubs anglais. Mais il reste encore trois semaines de mercato, et le LOSC pourra difficilement dire non si une offre de 50 à 60 millions était effectuée. C’est en tout cas le montant voulu par les Dogues pour se séparer de leur avant-centre cet été.