Harry Kane, le Bayern déclare la guerre à Tottenham et au PSG

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Le ton vient de subitement monter concernant le possible transfert d'Harry Kane au Bayern Munich. Le club allemand a clairement fait savoir que l'attaquant anglais voulait signer avec le champion d'Allemagne et que Tottenham se devait de négocier.

Uli Hoeness n'a jamais été connu pour sa diplomatie, et ce n'est pas son passage en prison pour fraude fiscale qui a calmé le dirigeant du Bayern Munich. Même s'il n'est plus le président du géant allemand, l'ancien joueur a toujours son mot à dire sur le mercato puisqu'il est toujours membre du conseil de surveillance du Bayern. Ce samedi en marge de l'entraînement, Uli Hoeness a été interrogé par Sport 1 sur la possible venue d'Harry Kane en vue de renforcer l'effectif mis à la disposition de Thomas Tuchel. Pour l'ancien international allemand, il est clair que la star anglaise a fait son choix, et que Daniel Levy va devoir l'accepter sans trop traîner les pieds. Le dirigeant munichois ne laisse pas la place au moindre doute sur la fin de ce dossier.

Harry Kane jouera au Bayern puisqu'il le veut

❗️Uli Hoeneß zu @SPORT1: „Harry Kane hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Wenn die bleibt, kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen!“ pic.twitter.com/EovU8F2w5P — Kerry Hau (@kerry_hau) July 15, 2023

Uli Hoeness a donc décidé d'envoyer un message très virulent au propriétaire de Tottenham concernant le dossier Harry Kane. « Harry Kane a clairement signalé dans toutes les conversations que sa décision est ferme, et si elle reste, alors nous l'aurons, car alors Tottenham devra céder et boucler ce transfert (...) Karl-Heinz Rummenigge a régulièrement parlé à Harry Kane, mais aussi Jan-Christian Dreesen et ceux qui décident au sein du club (...) Levy est intelligent, il ne donne pas de montant pour ce transfert et nous devons d'abord lui faire une offre. Je pense que c'est un super professionnel avisé, je l'apprécie beaucoup (...) Harry Kane veut jouer au niveau international, et heureusement pour nous, Tottenham ne sera pas européen la saison prochaine. Il a maintenant une opportunité de venir dans un club de haut niveau en Europe. Jusqu'à présent, son père et son frère ont toujours tenu leurs promesses. Si ça reste comme ça, ça va », a confié, sur la chaîne sportive, le dirigeant du Bayern Munich. De quoi également envoyer un message à distance au Paris Saint-Germain qui convoite également le buteur des Spurs et aurait rencontré récemment Daniel Levy, le boss de Tottenham.