Harry Kane, rencontre secrète entre le PSG et Tottenham

Depuis 24 heures, le PSG est revenu subitement dans la course concernant la signature d'Harry Kane, alors que le Bayern Munich avait pris de l'avance. Ce samedi, le Daily Mail dévoile un élément important.

Le Paris Saint-Germain ne le cache pas, il veut recruter un buteur de standing mondial durant ce mercato 2023. Forcément, compte tenu de la puissance financière du club qui appartient au Qatar, les prix ont tendance à s’emballer dès que le PSG est évoqué. Il suffit de voir que Naples exige 180 millions d’euros pour Victor Osimhen, alors que seul Paris est cité dans ce deal, pour comprendre que Nasser Khelaifi devra lâcher un gros chèque pour s’offrir un joueur capable d’être le finisseur tant attendu.

Rendez-vous Tottenham-PSG pour Kane

Sans même attendre de savoir comment va se finir le dossier Mbappé, et même si la rumeur Dusan Vlahovic circule depuis quelques jours, le nom d’Harry Kane semble revenir en force. Pourtant, l’attaquant anglais de Tottenham avait déjà négocié avec le Bayern Munich, et cette semaine Daniel Levy a même rencontré Jan-Christian Dreesen, l’actuel directeur général des champions d’Allemagne, pour parler de ce dossier. Cependant, le propriétaire des Spurs n’a probablement pas tout dit à son interlocuteur allemand.

Ce samedi, dans un article consacré à Harry Kane, superstar du football anglais, Simon Jones, journaliste du Daily Mail, révèle que Daniel Levy a également rencontré un émissaire du Paris Saint-Germain afin de parler d’un possible transfert d’Harry Kane. C’est à cette occasion que le PSG aurait prévenu le boss de Tottenham que quelle que soit l’offre bavaroise, Paris pourrait s’aligner et même faire mieux. De quoi forcément faire le bonheur de Levy, qui sait que le plafond des 100 millions d’euros qu’il s’était fixé pour sa star sera assurément atteint. Mais, tandis que Paris et Munich bataillent, un autre club reste dans l'ombre.

Le tabloïd anglais précise que du côté de Manchester United on ne renonce à l'idée de faire venir Harry Kane, alors que Tottenham a fermement refusé toutes les offres venues de Premier League, l'idée de voir l'attaquant des Three Lions sous un autre maillot d'un club anglais étant impossible. Du côté des Red Devils, on sait que celui qui a marqué 213 buts en Premier League avec les Spurs sera libre dans un an et pourra trejoindre Old Trafford gratuitement s'il ne part pas cet été. Un scénario qui semble peu crédible, mais pas totalement impossible.