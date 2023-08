Harry Kane au Bayern, réponse à minuit

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Lassé par l'absence de réponse de Tottenham, le Bayern Munich a fait une dernière offre pour Harry Kane et a laissé jusqu'à minuit au club londonien pour l'accepter. En cas d'échec, tout sera fini, mais cela ne relancera pas pour autant la piste menant au PSG.

Ce vendredi 4 août pourrait bien être une journée décisive dans le mercato européen. En effet, dans un dossier qui traine depuis des semaines désormais, le Bayern Munich a décidé d’hausser le ton. Le club bavarois fanfaronnait pourtant au début du mois de juillet, en voyant que Harry Kane avait déjà fait son choix pour rejoindre le champion de Bundesliga, et que Tottenham ne pourrait donc pas s’opposer à la vente forcée de son buteur pour 60 millions d’euros. Mais c’était mal connaitre le président Daniel Levy, qui a refusé toutes les approches des dirigeants allemands, et a même repoussé un rendez-vous prévu pour négocier son transfert. Le ton monte désormais, et selon Sky Deutschland le Bayern Munich a fixé un ultimatum à Tottenham pour ce vendredi soir à minuit afin de boucler la transaction, sans quoi il abandonnerait tout et irait voir ailleurs.

Au Bayern ou à Tottenham, rien d'autre pour Kane

Le club londonien est donc vivement prié d’accepter l’offre, alors que Harry Kane en personne pousse pour une arrivée au Bayern, affirme de son côté le Telegraph. Tout dépendra donc de la réponse de Tottenham, alors que le montant précis de la dernière offre des Bavarois a été révélé. Le président des Spurs ne perd en tout cas aucune occasion de rappeler que son joueur est sous contrat, et qu’il n’était pas vendeur. Résultat, seule une offre de 100 millions d’euros, hors bonus, pourra être acceptée. De son côté, pour un joueur qui sera libre dans un an, le Bayern vient de proposer une offre dépassant les 100 ME, mais avec les bonus inclus.

L’attaquant anglais était parfois annoncé du côté du PSG, mais son choix ne s’oriente toujours pas vers le club de la capitale. Le « Prince Harry » n’a aucun attrait pour le championnat de France, et même si tout devait capoter entre le Bayern et Tottenham, il déciderait alors d’aller au bout de son contrat et de partir libre dans un an, en juin 2024. Le PSG, qui est en train de tout faire pour boucler les arrivées d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani, a bien compris le message.