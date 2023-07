Harry Kane a un problème avec la France, pas avec le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le jour de ses 30 ans, Harry Kane se dirige vers le Bayern Munich, qui débarque à Londres avec une offre de 100 ME. Le PSG est en retard, notamment en raison de la réticence du joueur à rejoindre le championnat de France.

Le transfert d’Harry Kane vers le Bayern Munich entre dans une phase critique, sachant que les dirigeants du club allemand ont foncé sur Londres pour discuter directement avec le président de Tottenham, Daniel Levy. Les échanges par presse interposée n’ont pas aidé à dénouer ce dossier compliqué, sachant que les Spurs n’ont pas envie de vendre leur joyau, et encore moins à un prix cadeau à des Bavarois souvent assez arrogants dans leurs propos. Résultat, après deux propositions à 70 et 80 ME, le Bayern Munich arrive à Londres avec une offre de 100 ME. Encore un peu juste pour Tottenham, qui demande 117 ME. Mais avec le jeu des bonus et des négociations à un prix assez fou pour un joueur qui fête ses 30 ans ce vendredi et n’a plus qu’un an de contrat, l’espoir est réel de voir cette opération se boucler dans les prochains jours.

Le PSG n'avait quasiment aucune chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

Au grand dam du Paris SG qui espérait bien récupérer l’avant-centre des Three Lions pour compléter son armada offensive qui a beaucoup moins fière allure cette saison. De son côté, Harry Kane s’est déjà mis d’accord sur les grandes lignes de son futur contrat avec le Bayern Munich, et pas du tout avec le PSG par exemple. Cela peut s’expliquer assez facilement selon Don Balon. Pour le média espagnol, le buteur anglais n’a jamais envisagé réellement de rejoindre Paris, qui peut pourtant lui offrir un salaire supérieur, un statut de superstar et une grosse exposition médiatique.

La raison est assez simple, le joueur de Tottenham ne se voit pas une seule seconde évoluer dans le championnat de France, une Ligue qui ne lui permettrait pas de continuer à progresser et mettrait même en danger son niveau de jeu en vue des rencontres internationales avec l’Angleterre. Un avis tranché sur une Ligue 1 qui dessert le Paris SG sur ce coup, sachant en effet que le championnat de France demeure encore bien loin des standards du Big Four européen, et il n’y a qu’à voir les résultats en Coupe d’Europe pour le constater chaque année. Les clubs tricolores se battent, au niveau de l’indice UEFA, plus avec les Pays-Bas et le Portugal, qu’avec l’Angleterre ou l’Espagne. Le PSG, malgré ses moyens pharaoniques, en paye les conséquences sur ce transfert.