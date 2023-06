Hakim Ziyech quitte Chelsea pour Al-Nassr

Tout proche de signer au PSG lors du mercato d'hiver, Hakim Ziyech ne rejoindra jamais la Ligue 1. Le joueur de Chelsea va rejoindre l'Arabie Saoudite et son lucratif championnat.

Qu’en serait-il de la carrière d’Hakim Ziyech si dans les dernières minutes du mercato d’hiver, un échange confus de courriers électroniques entre le PSG et Chelsea avait finalement fait capoter le prêt du joueur, déjà présent à Paris pour signer son contrat. Le train du Paris Saint-Germain ne se représentera pas pour l’attaquant international marocain de 30 ans. En effet, à deux ans de la fin de son contrat avec les Blues, Hakim Ziyech va signer en Arabie Saoudite confirme Fabrizio Romano. Comme d'autres, le joueur de Chelsea a décidé de céder aux sirènes saoudiennes et plus précisément au club d'Al-Nassr où Cristiano Ronaldo s'est engagé il y a quelques mois. Selon le spécialiste italien du mercato, le joueur marocain va s'engager pendant trois ans avec Al-Nassr, il ne lui reste plus qu'à passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat, les deux clubs ayant déjà trouvé un accord. Une simple formalité, précise Fabrizio Romano, qui a donc lancé son célèbre Here we go.

Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. 🟡🔵✅🇸🇦 #CFC



Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M