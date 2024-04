PSG ‍: Haaland à Paris, une première réunion a eu lieu ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé du PSG étant acté par Nasser Al-Khelaifi, le club de la capitale ne renoncera cependant pas à ses ambitions planétaires. Erling Haaland serait sur les tablettes du Qatar.

Le président qatari du Paris Saint-Germain l'a fait savoir, la fin de l'ère Mbappé va marquer aussi la fin de l'époque durant laquelle le club de la capitale cédait n'importe quoi aux joueurs, et notamment en matière de salaire. Après avoir fait dans la démesure pour aligner en même temps Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le dirigeant parisien affirme vouloir réduire la voilure. Cependant, Nasser Al-Khelaifi le sait, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et encore moins des attaquants de haut niveau sans lâcher d'énormes salaires. C'est pour cela que pour éventuellement tenter de faire signer Erling Haaland, le PSG a fait une offre assez importante, voire très importante, à l'attaquant norvégien de Manchester City pour qu'il envisage de signer à Paris.

Du côté de l'Etihad, Erling Haaland dispose d'un contrat jusqu'en 2027 avec les Cityzens, mais Rafaela Pimenta, qui a repris la gestion de la carrière du buteur depuis la mort de Mino Raiola, a également imposé une clause libératoire dont le montant serait de 200 millions d'euros selon les révélations de Radio Catalunya. Selon le compte insider @EFMinfofoot, le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé les manœuvres concernant celui qui connaît un petit coup de moins bien avec l'équipe de Pep Guardiola. « Paris à fait une offre de 45 millions net pour Erling Haaland par l'intermédiaire de Maxwell qui travaille au sein de la structure Pimenta. Un rdv a eu lieu à Milan entre toutes les parties. Paris souhaite faire d'Erling Haaland le joueur le mieux payé sur les cinq championnats majeurs La prime à la signature sera étalé sur les cinq années de son contrat. Le salaire montera à 55 millions net lissé sur 5 ans. La balle est désormais dans le camp du clan Haaland. En cas de feu vert du clan, Paris lèvera la clause », écrit l'insider parisien.

Le Real et le Barça ont pensé à Haaland

Après seulement deux ans passés à Manchester City, où il a gagné la totalité des titres, Erlind Haaland avait souvent été associé au Real Madrid, mais la venue de Kylian Mbappé a éloigné cette possibilité. De même, le transfert de l'international norvégien au FC Barcelone avait été évoqué, mais les moyens financiers actuels du Barça font de cette possibilité un fantasme sans fondement, le club catalan n'ayant pas l'argent nécessaire à payer la fameuse clause libératoire. Le Paris Saint-Germain pourrait donc être un candidat sérieux pour accueillir Haaland, les champions de France ayant de quoi payer le salaire du joueur et surtout l'indemnité de transfert aux Cityzens.