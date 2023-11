Haaland et Mbappé ciblés, le Real fait un choix crucial

Dans : Mercato.

A l’heure où le Real Madrid a de grandes ambitions pour le mercato estival de 2024 avec l’objectif de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland, le club espagnol vient de faire un choix stratégique crucial.

L’été dernier, Florentino Pérez a surpris tout le monde lors du mercato en se montrant très économe. En dehors du transfert de Jude Bellingham pour 100 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, le Real Madrid a très peu recruté. Il y avait pourtant des urgences avec les grosses blessures de Thibaut Courtois ou encore d’Eder Militao et la nécessité de recruter un avant-centre de classe internationale pour compenser le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Pas question de se ruiner pour autant selon Florentino Pérez, dont les choix ont étonné les Socios du Real Madrid.

Cet hiver, on pouvait s’attendre à quelques ajustements avec une ou deux recrues lors du mercato du mois de janvier. Mais selon les informations du journal Marca, Florentino Pérez a d’ores et déjà informé Carlo Ancelotti que le Real Madrid ne recrutera pas un seul joueur cet hiver. Avant même son ouverture, le mercato hivernal est donc clos au Real Madrid. Une décision stratégique qui a des explications puisque le président madrilène a l’intention de réaliser un véritable feu d’artifice à l’été 2024 avec l’objectif de signer deux monstres du football européen : Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le Real Madrid veut tout miser sur Mbappé et Haaland dans six mois

Le boss du Real Madrid a conscience que ces deux potentielles opérations vont coûter très cher, raison pour laquelle il n’est pas envisageable de dépenser ne serait-ce qu’un euro lors du mercato hivernal de janvier 2024. Pour rappel, Kylian Mbappé sera libre mais son salaire est démentiel tout autant que la prime à la signature qu’il faudra lui verser. De son côté, Erling Haaland dispose d’une clause libératoire dont le prix n’est pas connu mais se situerait entre 150 et 200 millions d’euros. Autrement dit, le Real Madrid va devoir lâcher près de 300 millions d’euros pour ces deux joueurs l’été prochain. On comprend mieux pourquoi Florentino Pérez ne veut pas entendre parler de la moindre dépense dans deux mois.