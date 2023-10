Mbappé et Haaland en 2024, le comptable du Real dit oui

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid sera de toute évidence l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Le club merengue vise un époustouflant coup double avec les objectifs de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland le même été.

Lundi soir, le Ballon d’Or 2023 a livré son verdict. Sans surprise, Lionel Messi a été sacré pour la huitième fois, quelques mois après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine au profit de la France en finale. Erling Haaland est arrivé en seconde position, juste devant Kylian Mbappé qui ferme la marche du podium. Maintenant que Lionel Messi est en retrait du football de haut niveau aux Etats-Unis, il semble écrit que l’international norvégien de Manchester City et le capitaine de l’Equipe de France vont se disputer les prochaines éditions du Ballon d’Or, avec la concurrence de Jude Bellingham ou encore de Vinicius.

Et le Real Madrid a un objectif totalement dingue : rassembler ces quatre joueurs dans la capitale espagnole dès l’été prochain. En effet, en dehors de Jude Bellingham, Florentino Pérez a été très économe cet été, n’investissant pas pour remplacer Thibaut Courtois ou encore Eder Militao, malgré des grosses blessures entraînant une indisponibilité toute la saison. Si le patron du Real a agi ainsi, c’est pour réaliser un mercato historique en 2024. En effet, la presse espagnole est maintenant d’accord pour dire que le club de la Casa Blanca veut à la fois recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland l’été prochain.

Le Real Madrid a l'argent pour recruter Mbappé et Haaland

Une information maintenant confirmée par Don Balon, qui apporte quelques détails financiers cruciaux. Selon le média, il ne fait aucun doute que le Real Madrid a les fonds pour mener de front ces deux opérations, rappelant que Kylian Mbappé sera libre et que l’effort du Real se concentrera sur le salaire du joueur. Certes, une prime à la signature devra être versée au clan Mbappé, mais le montant de celle-ci sera moins importante que si le Real Madrid avait été contraint de payer un transfert au PSG.

En ce qui concerne Erling Haaland, le Norvégien a un salaire moins imposant que Mbappé à ce jour, raison pour laquelle le vice-champion d’Espagne est disposé à lever sa clause libératoire, dont le montant est compris entre 150 et 200 millions d’euros. Don Balon confirme toutefois que le Real Madrid devra se séparer d’un ou deux joueurs faire de la place et Rodrygo pourrait être l’une des victimes de cette double opération. Mais plus que jamais, Florentino Pérez est déterminé à associer Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior et Jude Bellingham dans la capitale espagnole. Et créer ainsi une nouvelle ère des « Galactiques » de la Casa Blanca.