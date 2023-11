Mbappé prolonge au PSG, le Real Madrid s'y attend

Dans : PSG.

Voir Kylian Mbappé prolonger au PSG est une possibilité à laquelle le Real Madrid se prépare. Une preuve que rien n'est fini dans ce dossier qui passionne des deux côtés des Pyrénées.

Le Real Madrid a pris la parole comme rarement pour annoncer qu’il n’avait pas négocié avant l’heure avec Kylian Mbappé. Ce n’est clairement pas une habitude du club espagnol de balancer un communiqué de presse pour faire savoir qu’il ne négocie pas avec un joueur. Mais l’enjeu est énorme car l’idée est de ne pas froisser le PSG en effectuant des offres contractuelles alors que le règlement ne l’autorise pas encore. Une grande prudence qui signifie que le Real Madrid est très attentif à tout ce qui se dit sur le sujet, alors qu’il vient de laisser passer l’été dernier sans broncher et sans se positionner sur une éventuelle offre de transfert auprès du Paris SG.

Le Real Madrid prépare le plan B

Le dossier est donc jugé sensible, surtout quand on connait l’histoire de la relation entre Mbappé et le Real. Annoncée comme acquise, son arrivée en Espagne en 2022 n’a finalement jamais été confirmée, sachant que l’ancien monégasque a même prolongé au PSG cet été-là. Malgré cela, le champion du monde 2018 fait toujours rêver Florentino Pérez, qui entend bien s’offrir l’attaquant parisien l’été prochain, sans avoir à débourser un seul centime au niveau de son transfert. Mais la versatilité de Kylian Mbappé n’est pas anodine aux yeux des dirigeants de la Casa Blanca, et le géant espagnol préfère anticiper.

Ainsi, selon ESPN, l’idée que Mbappé ne signe finalement pas au Real est envisagée et Florentino Pérez ne compte pas tout miser sur la venue du Français. La preuve, le Real cible un autre joueur offensif de grand talent en plan B, au cas où le Français ne signerait pas. Il s’agit de Jamal Musiala, qui brille avec le Bayern Munich et en est désormais un titulaire à seulement 20 ans. La situation est là aussi sensible puisque le club allemand ne parvient pas à prolonger le contrat de sa pépite selon Bild.

Pour continuer en Bundesliga, Musiala demande à ce que son salaire soit triplé, ce qui a beaucoup de mal à passer et ouvre la porte à un transfert, même s’il a encore un contrat allant jusqu’en 2026. Ce serait donc en tout cas une opération loin d’être gratuite pour le Real Madrid, mais le côté grand espoir du football allemand fait saliver Florentino Pérez, qui a déjà frappé fort en recrutant la pépite anglaise Jude Bellingham l’été dernier. Une preuve en tout cas que le Real Madrid envisage dans un coin de sa tête que Mbappé pourrait prolonger au PSG et le forcer à recruter un autre talent européen pour renforcer son attaque à l’été 2024.