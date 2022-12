Grealish viré, Man City veut une nouvelle star

Malgré ses 19 ans, Jude Bellingham ne cesse d'impressionner par son talent et sa maturité. Autant le dire, le jeune international anglais sera difficile à retenir pour le Borussia Dortmund cet été. Manchester City est sur les rangs et pourrait sacrifier Grealish pour financer l'opération.

Si l'Angleterre a sorti beaucoup de très bons joueurs ces dernières années, peu peuvent égaler le potentiel de Jude Bellingham. Un talent indéniable qui avait poussé le Borussia Dortmund à débourser 25 millions d'euros pour le jeune homme de 17 ans à l'époque. Un prix largement rentabilisé par le club allemand au vu des performances de sa pépite anglaise. Celle-ci est à l'aise en Bundesliga, en Ligue des champions mais aussi en équipe nationale. A 19 ans, Bellingham semble déjà être l'un des leaders de l'Angleterre dans cette coupe du monde 2022.

Il ne fait pas de doute que Jude Bellingham va s'arracher au prochain mercato estival. C'est notamment le cas dans son pays natal où les grosses écuries vont se battre pour lui. Manchester City compte bien coiffer tout le monde sur le poteau mais cela va coûter cher, très cher. A l'heure où le fair-play financier surveille activement le club mancunien, un tel transfert demandera de l'argent frais et Jack Grealish risque de devoir faire ses valises.

Nothing has changed for Bellingham deal. Liverpool consider him the main target, contact already started — but Real Madrid, Manchester City and also Chelsea remain in the race. Nothing will be decided now. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers



Borussia Dortmund will only negotiate on price in 2023. pic.twitter.com/yAAJVLhoSV