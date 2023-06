Grealish ivre, il compte faire pleurer le PSG

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Si Rodri a offert la première Ligue des Champions de son histoire à Manchester City, depuis la fin du match, c'est bien Jack Grealish le héros des festivités. L'Anglais rêve de voir son club faire un mauvais coup au PSG.

Cette saison, Manchester City a écrasé la concurrence en remportant le triplé. Championnat, coupe nationale et coupe d'Europe. Une véritable dictature de l'équipe de Pep Guardiola qui peut remercier Erling Haaland, auteur de 52 buts marqués mais également Bernardo Silva qui réalise une nouvelle saison aboutie avec les Citizens. Le Portugais songe néanmoins à quitter Manchester. Plusieurs clubs sont intéressés dont le FC Barcelone ou le PSG qui est une réelle option pour accueillir l'ancien prodige de l'AS Monaco. Durant la parade des champions d'Europe, Jack Grealish qui est devenu la star de l'équipe à cause de son tempérament très festif, a supplié son coéquipier de ne pas quitter le club.

Grealish déchaîné, il fait pleurer le PSG

Jack Grealish à Bernardo Silva : « Please, don’t go » 🙏



Dans une séquence déjà mythique, Grealish interpelle Bernardo Silva avec l'air du fameux "Please, dont Go". « Ne pars pas s’il te plaît » lance, en VF, l'Anglais complètement déchaîné au Portugais sous les rires et les sourires des autres joueurs mancuniens. Ce n'est pas la première fois que Grealish chambre Silva. L'année dernière, après la victoire de City contre Aston Villa, synonyme de titre de champion d'Angleterre, l'ancien attaquant des Villans avait remercié Silva d'être sorti plus tôt du match car il était trop mauvais. Cette fois-ci, Grealish a changé d'avis et milite pour écarter son coéquipier du PSG. Bernardo Silva n'a pas encore pris de décision concernant son avenir mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs de Manchester City dont Jack Grealish, vont tout faire pour le convaincre de rester au club. Le PSG qui est pour le moment bien occupé par toutes les rumeurs avec Kylian Mbappé, garde un œil sur le joueur de 28 ans que Luis Campos rêve de faire venir.