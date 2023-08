Folarin Balogun tout proche de Monaco ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A la recherche d’un attaquant après le départ de Kevin Volland et la grave blessure de Breel Embolo, l’AS Monaco voit son forcing pour aller chercher Folarin Balogun payer.

Selon Sky Sports, le club de la Principauté est tout proche de trouver un accord pour le montant du transfert avec Arsenal. On le sait, Mikel Arteta ne compte pas forcément sur l’attaquant américain cette saison, et un départ sous la forme d’un transfert définitif n’a pas été écarté par les Gunners. La preuve, l’ancien joueur du Stade de Reims n’était pas à l’entrainement ce jeudi, et son départ est donc considéré comme imminent. Alors que l’accord oral est proche entre les deux clubs, l’AS Monaco n’a plus qu’à effectuer sa proposition financière par écrit pour qu’elle soit validée par Arsenal, même si quelques éléments de la structure du transfert n’ont pas encore été décidés.

58 ME, le dernier montant exigé par Arsenal

BREAKING: Monaco are close to a verbal agreement on a fee with Arsenal for striker Folarin Balogun ✍️ pic.twitter.com/lcQTX0zK6G — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 24, 2023

En tout cas, jusqu’à présent, le club de Londres demandait toujours 50 millions de livres, soit 58 ME, pour libérer son attaquant. De son côté, Balogun a bien compris le message et son désir de quitter Arsenal a été entendu. L’accord pour son contrat à Monaco « ne devrait pas être un problème » selon Sky Sports, pour qui le fait de revenir en Ligue 1 au sein d’un club ambitieux mais pas européen, même si son bon début de saison laisse augurer de grandes ambitions pour jouer les premières places, est bien vu par Balogun.