Et maintenant Hakimi, le Real s’acharne contre le PSG

Par Guillaume Conte

Ancien joueur du Real Madrid, Achraf Hakimi pourrait quitter le PSG un an après son arrivée. Pour retourner à Madrid ?

Le latéral droit arrivé en provenance de l’Inter Milan pour un copieux montant de 66 millions d’euros, devait enfin régler le problème à ce poste, où le PSG a eu du mal à trouver quelqu’un capable de faire l’unanimité, de Thilo Kehrer à Colin Dagba, en passant par Daniel Alves, Serge Aurier, Alessandro Florenzi et Thomas Meunier. S’il réalise une première saison correcte, Achraf Hakimi a visiblement du mal à s’intégrer dans le vestiaire parisien. Très proche de Kylian Mbappé, le Marocain appréhende énormément le départ de son ami, en direction du Real Madrid. Récemment, Daniel Riolo a laissé entendre que la situation était presque intenable pour le défenseur, très isolé dans le vestiaire face aux Sud-Américains de l’équipe. Le média madrilène Defensa Central dévoile ce jeudi que le Real Madrid songe à faire revenir son ancien joueur, qui avait quitté le Real pour l’Inter Milan pour 43 millions d’euros en 2020. Encore très jeune à 23 ans, Hakimi possède une valeur marchande élevée, à toujours plus de 60 millions. Mais surtout, le PSG n’est pas vendeur, du moins pour le moment.

Le Real Madrid va prendre Mbappé puis tenter Hakimi

❤️💙 pic.twitter.com/YjANcsNXcB — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) March 20, 2022

Car le Lion de l’Atlas entretient, selon le média espagnol, une relation totalement désastreuse avec le reste du groupe, et il ne se voit clairement pas rester dans ces conditions la saison prochaine. Bien sûr, le PSG va tenter de régler le problème, en rappelant à Hakimi qu’il a un contrat en béton et une place de titulaire, ce qui en fait un joueur qui ne peut quasiment pas être vendu. Mais cela n’empêchera pas le Real Madrid d’avancer ses pions dans les mois à venir, notamment si Kylian Mbappé venait à signer. Cela ferait une sacrée raison de plus pour la Maison Blanche de tenter sa chance, même si le PSG risque de ne pas aimer du tout cette opération pillage menée au sein du club parisien.