Esp : Dybala plutôt que Mbappé, le plan B du Real

Dans : Mercato.

En cas d'échec dans les dossiers Mbappé et Haaland, le Real Madrid pourrait penser à Paulo Dybala, en difficulté à la Juventus.

Véritable star de la Juventus jusqu'à l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala est relégué à un rôle secondaire depuis que le Portugais s'est installé à Turin. Et La Joya a du mal à vivre dans l'ombre. Entre irrégularité et pépins physiques, le gaucher n'a inscrit que quatre malheureux petits buts en 22 apparitions cette saison. Des statistiques bien loin d'un joueur de son calibre, lui qui portait la Vieille Dame lors des saisons précédentes. À tel point qu'après six saisons passées à Turin, Paulo Dybala pourrait bien être poussé vers la sortie. Alors que son contrat expire en juin 2022, le club italien hésite à prolonger son joueur, et serait tenté de le vendre cet été pour récupérer une belle somme d'argent.

Et comme à chaque fois qu'un joueur d'un tel talent est potentiellement sur le marché, on retrouve le FC Barcelone et le Real Madrid comme clubs intéressés. D'après la presse espagnole, des émissaires ont même contacté le club madrilène pour proposer les services du meneur de jeu. Bien que le Barça ait longtemps été cité comme possible futur club de Dybala, l'Argentin aurait une toute autre idée en tête. En effet, selon les informations de TodoFichajes, la préférence de l'Argentin va clairement au Real Madrid.

Dybala en plan B de Mbappé ?

Toutefois, à l'heure actuelle, le Real Madrid a d'autres priorités. Celles-ci se nomment Kylian Mbappé, toujours en pourparlers avec le PSG concernant une prolongation, et Erling Haaland, dont la situation au Borussia Dortmund n'est pas non plus très claire. Florentino Pérez veut absolument mettre la main sur les deux futures stars du football mondial. Mais encore une fois, rien n'est fait et la volonté de Mbappé ou encore les exigences folles de Raiola concernant son joueur pourraient bien tout faire capoter. En cas d'échec dans ces dossiers, le Real Madrid se pencherait alors sur la situation de Paulo Dybala. Le club espagnol entretient d'excellentes relations avec la Juventus. Isco et Marcelo, qui intéressent la Vieille Dame depuis de nombreuses saisons pourraient même être inclus dans la transaction.