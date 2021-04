Haaland pour 1ME par semaine, le deal fou

Dans : Mercato.

Selon la presse anglaise, Mino Raiola a pour objectif d'obtenir un contrat record de plus d'un million d'euros par semaine pour Erling Haaland.

Avec la Norvège ou le Borussia Dortmund, Erling Haaland traverse une relative panne d'efficacité depuis quelques matchs. Malgré tout, les statistiques de l'attaquant restent impressionnantes : cette saison, il a inscrit 39 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues. L'an dernier, il avait marqué à 40 reprises en 38 apparitions. Des chiffres totalement fous qui font du buteur la cible principale des plus gros clubs européens. La semaine dernière, le clan Haaland composé du père du joueur ainsi que son agent Mino Raiola a entrepris un tour d'Espagne à la rencontre des dirigeants du Real et du FC Barcelone. En plus des deux géants espagnols, Chelsea, Manchester City ou encore United sont également sur le coup. Tous ces clubs ont été prévenus que le transfert de Haaland coûterait plus de 150 millions d'euros. Mais la complexité du dossier pourrait se trouver ailleurs...

Raiola exige 1 million d'euros par semaine pour Haaland

En effet, d'après les informations du Daily Mirror, Mino Raiola aurait des exigences totalement folles pour son joueur. Au-delà du prix du transfert XXL que devra débourser le futur club du Norvégien, c'est bel et bien le salaire qui pourrait faire entrer Erling Haaland dans la cour des très grands. Estimant que son poulain est le futur du football et qu'il est l'héritier légitime de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le sulfureux agent rêve de faire de l'attaquant le joueur le mieux payé de l'histoire avec un contrat à plus d'un million d'euros... par semaine ! Actuellement, c'est Lionel Messi qui truste la première place avec 500.000 euros par semaine. Alors qu'il a récemment démenti les rumeurs autour d'une commission entre 20 et 30 millions d'euros, Mino Raiola espère bel et bien marquer l'histoire avec le futur transfert d'Erling Haaland. Reste à savoir si les clubs s'aligneront ou si, comme Pep Guardiola l'a expliqué au cours des derniers jours, ils trouveront les demandes de l'Italien trop élevées.