Esp : Des cibles low cost pour épauler Messi, le Barça est désespéré

Dans : Mercato.

Pour compenser la longue absence de Luis Suarez, le FC Barcelone comptait sur le retour d’Ousmane Dembélé. Mais la rechute du Français oblige le club catalan à étudier des profils inattendus.

Le FC Barcelone n’a quasiment plus le choix. Malgré la fermeture du marché des transferts, le champion d’Espagne doit absolument renforcer son secteur offensif. La direction a en effet demandé l’autorisation de recruter un joker en Espagne suite à la grave rechute d’Ousmane Dembélé, qui devait retrouver les terrains et compenser la longue indisponibilité de Luis Suarez. Mais trouver un bon attaquant à prix raisonnable, et dont le club ne pourra pas recruter avant l’été prochain, s’avère forcément compliqué. C’est pourquoi le Barça se démène sur des pistes assez étonnantes.

Selon les informations de Sport, les Blaugrana apprécient beaucoup le Brésilien Willian José (28 ans), que l’entraîneur Quique Setién a connu à Las Palmas. Un dossier apparemment voué à l’échec puisque la Real Sociedad réclame les 70 M€ de sa clause libératoire. Le Barça s’intéresse également Loren Moron (26 ans, Betis Séville) et Lucas Pérez (31 ans, Alavés), dont la clause atteint les 15 M€. De quoi dissuader le Barça puisque l’ancien flop d’Arsenal sera difficile à revendre à son âge. Enfin, Barcelone étudie les profils d’Angel (32 ans, Getafe) et du Croate Ante Budimir (28 ans, Majorque). Autant dire que l’éventuelle recrue aurait du mal à exister aux côtés de Lionel Messi ou d’Antoine Griezmann…