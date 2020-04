Esp : Cristiano Ronaldo au Real, un joueur de L1 sème les indices

Dans : Mercato.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo n’est pas certain de rester encore deux saisons en Italie.

Avant l’interruption des compétitions en raison de la crise du coronavirus, l’international portugais avait manifesté son agacement devant les résultats en dents de scie de la Juventus Turin. De plus, le manque de lisibilité de la politique de la Vieille Dame pousse Cristiano Ronaldo à se poser un certain nombre de questions. Il n’en fallait pas plus pour qu’un retour retentissant au Real Madrid soit évoqué par la presse européenne. Improbable selon la majorité des observateurs, ce come-back n’est toutefois pas impossible à 100 % selon José Fonte, le défenseur de Lille qui côtoie Cristiano Ronaldo depuis de longues années au sein de la sélection portugaise.

« Je sais qu'il aime Madrid, c'est certain. Il est clair qu'il aime le club lui-même, c'est l'un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand. Il a laissé beaucoup, beaucoup d'amis là-bas et il a toujours laissé la porte ouverte (à un retour). Je ne serais donc pas surpris s'il retourne au Real Madrid » a d’ores et déjà prévenu sur Talk Sport José Fonte, pour qui un retour de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole ne serait pas véritablement une surprise. Reste que pour l’heure, il semblerait que Florentino Pérez ne soit pas hyper favorable au retour de Cristiano Ronaldo à Bernabeu. « Cela ne rentre pas dans la politique sportive du club. Florentino Pérez l’apprécie, mais son temps est passé et ses objectifs sportifs sont différents » indiquait notamment un membre de la direction du Real Madrid dans les colonnes du journal AS, pas plus tard que mercredi.