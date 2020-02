Esp : Cristiano Ronaldo au Real, l’énorme coup du prochain mercato ?

Dans : Mercato.

Avec 23 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 20 en Série A, Cristiano Ronaldo réalise une saison dingue à la Juventus Turin.

D’un point de vue purement personnel, tout va bien pour le Portugais cette saison. En revanche, la situation est plus délicate collectivement pour la Juventus Turin, deuxième de Série A à égalité avec l’Inter Milan. Les récentes performances de la Juve sont inquiétantes, avec deux défaites sur les trois derniers matchs et visiblement, cela agace fortement Cristiano Ronaldo. A tel point que selon les informations obtenues par ABC, le Portugais songerait à quitter la Vieille Dame en fin de saison, déçu du niveau de ses partenaires et des prestations de la Juventus Turin depuis le début de la saison.

Aux yeux de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin est totalement incapable de remporter la Ligue des Champions en l’état actuel des choses, raison pour laquelle il envisagerait avec conviction un improbable retour au Real Madrid. Pour rappel, CR7 avait quitté la capitale espagnole pour 115 ME il y a un an et demi, à la surprise générale. Un retour serait tout aussi surprenant, mais pas impossible au vu des très bonnes relations entre Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Parmi les clubs intéressés, le Bayern Munich a également été brièvement cité mais selon la direction du champion d’Allemagne en titre, Cristiano Ronaldo est « trop vieux ». L’attaquant de la Juventus Turin ne devrait pas apprécier, lui qui tentera tout de même, malgré ses envies d’ailleurs, de faire briller la Juventus Turin en Ligue des Champions cette saison. En 8es de finale, les partenaires de CR7 affronteront… l’Olympique Lyonnais.