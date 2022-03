Deux énormes surprises pour l'avenir de Paul Pogba

Dans : Mercato.

Dévasté par la saison qu’il traverse à Manchester United, Paul Pogba a pris la parole dès son arrivée en équipe de France.

Il n’a pas caché sa joie de retrouver les Bleus où il se sent « en famille » et « à son poste » sur le terrain. Le message n’est même pas caché pour dévoiler sa déception pour cette saison sans titre du côté des Red Devils. Et si l’espoir d’une prolongation de contrat a parfois parsemé ces derniers mois, ce n’est plus du tout le cas. Paul Pogba va se trouver un nouveau club cet été, avec probablement un énorme contrat étant donné son statut de joueur libre, et de champion du monde à 29 ans. La course à la signature de « La Pioche » va donc animer les prochains mois et le mercato, avec plusieurs candidats déclarés, et deux grosses surprises selon la presse anglaise.

Newcastle et Aston Villa se renseignent

Si les candidatures du PSG et du Real Madrid sont connues, la Juventus rêve de faire revenir celui qui avait enchainé les titres avec la Vieille Dame, et avait fait du club turinois un candidat crédible à la victoire en Ligue des Champions. Mais derrière ces trois clubs de prestige qui peuvent chacun rêver de Paul Pogba, se trouve deux formations anglaises de second rang, mais avec des moyens copieux. Selon The Sun, Aston Villa et Newcastle surveillent la situation et se préparent à agir, surtout si l’international français émet le désir de rester en Premier League, un championnat qu’il adore. Car il n’est pas certain que la Juventus ait les moyens de le faire revenir, il n’est pas non plus garanti que le Real Madrid ait besoin de lui pour sa reconstruction au milieu de terrain alors qu’Aurélien Tchouameni est ciblé. Et enfin, s’il aime le PSG, la Ligue 1 ne fait pas tant rêver Paul Pogba que ça. Résultat, les nouveaux riches de Newcastle et une formation d’Aston Villa ambitieuse estiment avoir leur chance. Même si Paul Pogba lui, veut gagner du titre, et ne disputerait même pas la Ligue des Champions avec ces deux formations s’il devait les rejoindre l’été prochain.