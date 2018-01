Cristiano Ronaldo vers Man United, Mourinho lui barre la route

Dans : Mercato, Premier League.

Ce n’est un secret pour personne, Alexis Sanchez va quitter Arsenal pour signer à Manchester United cet hiver.

Il ne s’agit pas d’un transfert mais plutôt d’un échange, l’Arménien Henrikh Mkhitaryan ayant accepté de faire le chemin inverse. Mais l’opération coûtera quand même cher au club mancunien. Sans compter la prime à la signature qu’il a probablement négociée, l’attaquant chilien aurait obtenu un salaire annuel net de 16 millions d’euros ! Une mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo qui, selon Marca, voit la porte de Manchester United se fermer.

Rappelons que le Portugais voudrait abandonner le Real Madrid à cause d’un désaccord avec le président Florentino Pérez. Mais visiblement, un retour chez les Red Devils est impossible. Pour commencer, le secteur offensif mancunien est complètement bouché avec les Lukaku, Rashford, Martial, Lingard, Mata et bientôt Sanchez. De plus, le futur ex-Gunner va récupérer le numéro 7. Un flocage habituellement réservé à celui que l’on surnomme CR7…

Des tensions entre Mourinho et Ronaldo

De toute façon, on imagine mal Cristiano Ronaldo dans le même vestiaire que le manager José Mourinho. Entre les deux hommes, ça ne s’était pas très bien passé au Real, notamment à cause du technicien qui n’hésitait pas à critiquer son compatriote dans la presse. Autant dire que le « Special One » n’a pas dû s’attarder sur la piste du Merengue.