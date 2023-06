Cristiano Ronaldo sonne chez John Textor et trouve son bonheur

L’Arabie Saoudite est sur le point de mettre la main sur Luis Castro, l’actuel entraîneur de Botafogo, club d’un certain… John Textor.

Il y a quelques heures, John Textor pestait contre l’achat compulsif de joueurs de la part de l’Arabie Saoudite. « Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter » pestait le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais. Tout le monde s’était alors arrêté sur sa première phrase, celle où il évoque l’intérêt des Saoudiens pour le meilleur joueur de l’OL, à savoir Alexandre Lacazette, qui a reçu une offre ferme de la part de l’Arabie Saoudite.

🚨🟡🔵🇵🇹 #SPL



◉ Luis Castro is to become the new coach of Al-Nassr. The manager of Botafogo has already given his OK.



◉ The Portuguese coach has been recommended by Cristiano Ronaldo.