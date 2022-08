Cristiano Ronaldo promet la vérité, ça va envoyer

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United d’ici la fin du mercato estival.

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United à tout prix. L’international portugais, qui a repris l’entraînement avec trois semaines de retard, a signifié à ses dirigeants ainsi qu’à son agent Jorge Mendes qu’il ne s’imaginait pas effectuer toute la saison chez les Red Devils, non-qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Depuis le début de ce feuilleton, les tabloïds britanniques se régalent, sortant chaque jour des informations plus croustillantes les unes que les autres. Selon la presse anglaise, CR7 aurait été recalé par le PSG, l’Atlético, le Bayern ou encore Chelsea et serait plus isolé que jamais à Manchester United, au point de déjeuner tout seul au self des Red Devils. Des histoires qui ont le mérite de faire vendre… et de faire rire le principal intéressé.

Cristiano Ronaldo sort du silence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo est sorti du silence et l’attaquant de Manchester United a promis de « bientôt » livrer toute la vérité sur cette histoire. « Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J’ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n’ont eu bon qu’à cinq reprises sur les cent informations qu’ils ont données, donc imaginez comment ça se passe » a lâché Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. L’attaquant de Manchester United, qui souhaite toujours partir, continue de missionner son agent Jorge Mendes afin que ce dernier lui trouve une porte de sortie. Mais pour l’heure, le Portugais n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Et cela risque de prendre encore du temps, les clubs potentiellement intéressés étant tout simplement effrayés par les émoluments colossaux d’un Cristiano Ronaldo dont l’unique objectif est de continuer à inscrire des buts en Ligue des Champions. Chose impossible avec Manchester United cette saison.