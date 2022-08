PL : Cristiano Ronaldo, un transfert fracassant le 31 août ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

L’avenir de Cristiano Ronaldo continue de polluer l’actualité à Manchester United et cela va durer jusqu’à la fin du mercato.

Cristiano Ronaldo et Manchester United, le come-back tourne au fiasco. Un an après son retour chez les Red Devils, l’international portugais souhaite partir en raison de la non-qualification du club mancunien pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Obnubilé par ses statistiques et par son duel à distance avec Lionel Messi, CR7 veut impérativement disputer la C1 la saison prochaine, raison principale de ses envies d’ailleurs. A un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo a missionné Jorge Mendes afin que ce dernier lui trouve un point de chute. Mais l’agent historique de l'ancien madrilène a déjà essuyé les refus de plusieurs cadors européens dont le PSG, le Bayern, Chelsea et l’Atlético. La situation est en stand-by mais selon Fabrizio Romano, un transfert de Cristiano Ronaldo dans les ultimes heures du mercato estival est tout-à-fait possible cet été.

Un départ au dernier moment pour Ronaldo ?

« Point sur la situation de Cristiano Ronaldo : Jorge Mendes travaille toujours pour trouver une solution. Un transfert de dernière minute comme il y a un an est possible. La priorité de Cristiano Ronaldo a toujours été de quitter Manchester United cet été » explique le spécialiste du mercato sur son compte Twitter avant de conclure. « Manchester United insiste sur le fait qu’il n’est pas à vendre. Jorge Mendes lui continue d’explorer toutes les options » a fait savoir Fabrizio Romano, qui ne serait donc pas étonné de voir Cristiano Ronaldo changer de club juste avant le gong du mercato estival. Reste que de son côté, Manchester United refusera de vendre CR7 s’il n’a pas un remplaçant de qualité en contrepartie. Et pour l’heure, les rumeurs concernant la venue d’un attaquant chez les Red Devils sont peu nombreuses. Ce qui tend à penser -pour l’instant- que Cristiano Ronaldo n’est pas vraiment en instance de départ.