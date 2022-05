Cristiano Ronaldo + Mbappé + Benzema, le Real fait un rêve Galactique

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Très actif en prévision du prochain mercato estival, le Real Madrid n'est jamais à court d'idée pour renforcer son effectif. Chez les Merengues, on envisage même de faire revenir Cristiano Ronaldo avec des chances élevées dans le dossier.

Le Real Madrid ne ferme jamais la porte à ses ex. Samedi, il est bien parvenu à décrocher son 35e titre de champion d'Espagne avec Carlo Ancelotti, pourtant viré sans ménagement en 2015 après une élimination en demi-finale de la Ligue des champions. C'est aussi le cas pour les joueurs puisque le Real a dans l'idée de faire revenir Cristiano Ronaldo au bercail la saison prochaine. L'actuel attaquant de Manchester United ne devrait pas rester chez les Red Devils après une saison bien frustrante sur le plan collectif. Sixième de Premier League, le club mancunien est bien parti pour ne pas connaître la Ligue des champions la saison prochaine. Une chose inconcevable pour le Portugais, meilleur buteur de la compétition.

Le Real confiant sur un possible retour de Ronaldo

Cristiano Ronaldo devrait être sur le marché l'été prochain et cela n'a pas échappé au Real Madrid. Les Madrilènes envisagent sérieusement de le recruter selon le Sunday Mirror. Le quotidien britannique indique même que le Real « est de plus en plus enthousiaste » à l'idée d'une réunion avec le joueur portugais à l'issue de cette saison. Il faut dire que, sur le plan individuel, Ronaldo a frappé fort pour son retour à Manchester. Il a marqué 23 fois en 37 matches avec une équipe pourtant malade.

Cristiano Ronaldo's stats by position in Real Madrid



As a Left Winger :



Games : 307

Goals : 315

Assists : 101



As a Center Forward :



Games : 107

Goals : 111

Assists : 37



As a Right Winger :



Games : 8

Goals : 9



Simply the greatest ever 🐐 https://t.co/U6HnSVc0E8 pic.twitter.com/S5Y5E16YhE — Atharv (@Atharv7i) April 28, 2022

Cela serait un évènement puisque Ronaldo a marqué l'histoire du club madrilène entre 2009 et 2018. En près d'une décennie, il a marqué 451 buts en 438 apparitions et a contribué à quatre sacres européens du Real en C1. Toutefois, comment intégrer un joueur auquel la porte de sortie avait été montrée en 2018 pour faire place à l'avenir. En effet, dans le même temps, le Real veut recruter Kylian Mbappé, Erling Haaland et possède en son sein un Karim Benzema plus fort que jamais. Si Ronaldo venait à rejoindre la Maison Blanche, deux de ces joueurs devraient sûrement aller voir ailleurs. Fâcheux quand on sait que Cristiano Ronaldo a déjà 37 ans, contre 23 pour Mbappé ou 21 pour Haaland.