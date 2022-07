Cristiano Ronaldo et le mercato, une vérité qui fait très mal

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo a récemment indiqué à Manchester United sa volonté de quitter le club cet été. Le quintuple Ballon d'Or portugais souhaite disputer la Ligue des champions.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo sait qu'il n'aura plus beaucoup d'opportunités de gagner la Ligue des champions. Le Portugais l'a déjà fait à cinq reprises mais compte bien en ajouter une de plus à son palmarès XXL. Alors qu'il pensait pouvoir tenter sa chance avec Manchester United, son retour ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. S'il aura marqué 24 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, Cristiano Ronaldo a aussi suscité pas mal de critiques. Surtout en interne. En effet, Ralf Rangnick n'avait pas hésité à tacler le Portugais concernant son apport pour le collectif. Si l'entraîneur de United n'est plus le même, Ronaldo ne compte pas aller au terme de son contrat, qui se termine en 2023. Car le quintuple Ballon d'Or veut un nouveau projet lui permettant de renouer avec la Ligue des champions.

Ronaldo dans une impasse au mercato

⚽️📊Les statistiques en club et en sélection de Cristiano Ronaldo

👉 Dans quel club aimeriez-vous le voir jouer la saison prochaine ? pic.twitter.com/KTi696jyDo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 11, 2022

Mais voilà, malgré ses envies de départ, CR7 est bloqué. Si l'AS Roma, via José Mourinho, a tenté de le convaincre, Ronaldo est ferme et ne compte pas jouer une compétition inférieure à la C1. Exit donc le club romain. Sa meilleure touche était à Chelsea mais selon Don Balon, Thomas Tuchel ne compte pas recruter Ronaldo. L'Allemand souhaite que son club signe d'autres opportunités sur le marché des transferts, avec des profils de joueurs plus jeunes. Raheem Sterling est notamment attendu à Chelsea pour signer son contrat dans les prochaines heures. Autre piste qui s'est éteinte récemment pour Ronaldo : le Real Madrid. Les Merengue veulent construire autour de joueurs en devenir et ont poliment décliné la proposition de Jorge Mendes. Enfin, si on a récemment entendu parler d'une rencontre entre l'agent portugais et Joan Laporta, difficile voire impossible d'imagine CR7 au Barça. Même problème concernant le PSG, qui malgré de très bons rapports avec Jorge Mendes, ne compte plus accumuler les stars dans son effectif. S'il reste pas mal de temps à Ronaldo pour trouver chaussure à son pied, les possibilités se restreignent de jour en jour. United réclame 20 millions d'euros pour lâcher CR7, mais son salaire énorme de 15 millions d'euros par an est aussi un frein pour ses prétendants. En tout cas, s'il devait rester à United, Erik Ten Hag se fera une joie de compter sur lui, comme il l'a récemment indiqué à la presse.