Cristiano Ronaldo et le PSG, Manchester est furieux

Tandis que ses coéquipiers mancuniens sont en Thaïlande, Cristiano Ronaldo est au cœur de toutes les supputations sur son avenir. Au Portugal, on voit bien CR7 signer finalement au PSG, mais Erik Ten Hag se fâche.

Le sujet Cristiano Ronaldo commence à sérieusement faire tourner les têtes du côté des Red Devils, et Erik Ten Hag l’a compris ce lundi au moment de sa première conférence de presse tenue lors de la tournée estivale de Manchester United. Actuellement en Thaïlande avec son équipe, l’entraîneur néerlandais n’a pas échappé à une question sur la situation de la star portugaise, CR7 ayant manqué une semaine d’entraînement avant d’être dispensé de ce voyage. Pour Ten Hag, les choses sont relativement claires.

Cristiano Ronaldo invendable au mercato ?

« Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il entre dans mes plans. S’il n’est pas là c’est pour des raisons personnelles, et nous travaillons sur la saison à venir en tenant compte qu’il sera là (…) J'ai parlé avec Cristiano Ronaldo avant que ce problème ne se pose. J'ai eu une bonne conversation avec lui. Il ne m'a pas dit qu'il voulait partir », a expliqué le coach de Manchester United, qui ne croit pas ceux qui affirment que Jorge Mendes travaille activement pour trouver un nouveau club à Cristiano Ronaldo. Cependant, le silence absolu de ce dernier interpelle, il ne lui coûterait rien de dire officiellement qu’il veut rester à Manchester United avec qui il a encore un an de contrat.

Cependant, au Portugal, si on ne parle pas du « problème personnel » censé expliquer cette absence de Cristiano Ronaldo, on évoque beaucoup plus les contacts pris par son puissant agent. Et Pedro Almeida, journaliste portugais spécialiste du mercato n’y va pas par quatre chemins, Jorge Mendes a bien contacté Luis Campos afin de savoir si CR7 peut s’inscrire dans la « révolution » décrétée par Nasser Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce que le nouveau conseiller du président du PSG a répondu suite à ce contact avec son compatriote, mais d’ores et déjà la presse espagnole affirmait déjà la semaine passée que Lionel Messi aurait fait savoir aux dirigeants des champions de France qu’il refusait de jouer sous le même maillot que Cristiano Ronaldo.

Sincèrement on voit mal comment le Paris Saint-Germain pourrait tenter d'aligner toutes les plus grandes stars du football mondial dans le cadre de la mission anti bling-bling décidée par le Qatar et confirmée par Nasser Al-Khelaifi. Mais avec le PSG, on a déjà tellement vu se produire des choses incroyables et sidérantes qu'il est impossible de dire que Cristiano Ronaldo ne sera pas un joueur de Christophe Galtier la saison prochaine. Et cela alors que l'on évoque aussi l'intérêt aussi des champions de France pour Robert Lewandowski. Sinon il fait quoi Karim Benzema en 2022-2023 ?